Modena-Pisa, Caso: «Vittoria importante. In B ogni partita ha mille insidie»

Nel confronto acceso tra Modena e Pisa, Giuseppe Caso si è distinto come il match winner, segnando il suo secondo gol stagionale che ha portato alla vittoria della sua squadra. Le sue parole, riportate dal sito ufficiale del Modena, riflettono l’importanza di questa vittoria e il suo contributo personale.

«L’importante era vincere, ma soprattutto fare una prestazione speciale come abbiamo fatto, ogni partita ha mille insidie, in modo particolare in Serie B. Oggi è arrivata anche la mia rete, ma il gol è un plus per me, prima viene la vittoria della squadra. Ora ci attende il Brescia di mister Bisoli, che ha dato subito grande solidità alla squadra e sarà difficile da affrontare, ha già dato la sua impronta».