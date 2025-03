Palermo Women: vittoria di misura in campo del Matera. La decide Priolo

Ottima vittoria esterna per le rosanero di mister Rosalia Pipitone, nel match valevole per la 23ª giornata del Campionato Serie C Femminile. Sul campo del Matera, le rosanero riescono a trovare una vittoria di notevole fattura grazie al gol vittoria segnato da Priolo al 49′. Dopo un primo tempo dettato dall’equilibrio la rete della calciatrice del Palermo sblocca e decide una gara, in cui il Matera subisce il colpo non riuscendo a reagire.

