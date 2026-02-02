Caso Raciti, rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza sul risarcimento a carico di Speziale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file15 (1)

È stata rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza davanti alla Corte d’appello di Catania nel giudizio civile di rinvio relativo alla causa intentata dallo Stato contro Antonino Speziale, l’ultras condannato in via definitiva a 8 anni e 11 mesi di reclusione, quando era minorenne, per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore di polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri avvenuti all’esterno dello stadio Angelo Massimino, mentre si disputava il derby Catania-Palermo.

Il nuovo procedimento è stato avviato a seguito di un’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha annullato la precedente condanna di Speziale al risarcimento dei danni, disponendo il rinvio degli atti alla Corte d’appello. Il rinvio dell’udienza è stato motivato dall’incompatibilità di alcuni componenti del Collegio, che avevano già partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il fascicolo è stato quindi assegnato a un nuovo collegio della Corte d’appello di Catania, chiamato a pronunciarsi in diversa composizione.

A spiegare i contenuti della decisione della Cassazione è l’avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Speziale:
«La Suprema Corte ha stabilito che il danno all’immagine della Pubblica amministrazione non può essere presunto, ma deve essere concretamente provato, dimostrando un effettivo discredito e una reale perdita di credibilità delle istituzioni. Nel caso di specie, a nostro avviso, ciò non è mai stato dimostrato».

Secondo il penalista, ora la Corte d’appello dovrà attenersi a questo principio:
«Si esclude ogni automatismo e si impone la prova reale del danno all’immagine, finora mai dimostrato».

Lipera ribadisce infine la posizione del suo assistito:
«Antonino Speziale si è sempre dichiarato innocente rispetto al reato di omicidio preterintenzionale per il quale ritiene di essere stato ingiustamente condannato».

La prossima udienza è fissata per il 24 marzo 2026.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-02 183519

Slot Machines e Passione per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-01-30 070918

Repubblica: “Nuova vita da allenatore Alaa, graziato da Mattarella. Adesso sogna il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-28 075411

Maxi blitz contro la pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo-calcio-maglia-away-serieb

Repubblica: “Puma diventa cinese. La nuova vita del brand di Pelé e Maradona”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
piazza magione

Repubblica: “Palermo, campetti e verde adesso il Comune li affida ai privati”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-22 170326

Palermo, Segre abbraccia Alessia: il cuore rosanero più forte del male

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
paolo-di-nunno-patron-del-lecco (1)

Lecco in lutto, è morto l’ex presidente Paolo Di Nunno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026
bollettino_meteo_idrogeologico_1702566604

Maltempo nel Palermitano, scuole chiuse martedì 20 gennaio: allerta arancione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026
pioggia-meteo-maltempo-625x350

Maltempo, allerta arancione a Palermo: chiusi parchi, ville e cimiteri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026
d19f3209-f214-4a58-88fd-d5927d9ceac3 (1)

Big Data e personalizzazione: i dati protagonisti dell’esperienza digitale

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026
Screenshot 2026-01-18 084231

Furto da mezzo milione a Füllkrug: colpo in hotel prima di Como-Milan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file15 (1)

Caso Raciti, rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza sul risarcimento a carico di Speziale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file14 (4)

Palermo, UFFICIALE: dalla Vis Pesaro arriva Maxim Schirilu

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file13 (5)

L’ex rosa Di Chiara saluta il Catanzaro e riparte dall’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 183519

Slot Machines e Passione per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file12 (3)

Soleri ritrova Brunori: ufficiale l’arrivo alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026