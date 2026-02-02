Palermo, UFFICIALE: dalla Vis Pesaro arriva Maxim Schirilu

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file14 (4)

Il Palermo FC ha perfezionato l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Maxim Schirilu. A comunicarlo è stato il club marchigiano attraverso una nota ufficiale.

L’operazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del calciatore e valorizza il lavoro svolto all’interno del settore giovanile biancorosso, che ha accompagnato Schirilu fino a questa nuova opportunità. Un trasferimento che premia il giocatore e testimonia l’attenzione del Palermo verso profili giovani e di prospettiva.

Per Schirilu si apre ora una nuova fase della carriera con la maglia rosanero, pronto a mettersi a disposizione del club siciliano e a proseguire il proprio percorso di sviluppo.

Altre notizie

file13 (5)

L’ex rosa Di Chiara saluta il Catanzaro e riparte dall’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file12 (3)

Soleri ritrova Brunori: ufficiale l’arrivo alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Pierini

Sampdoria, si insiste per Pierini: trattativa complicata col Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file11 (10)

Spezia, dalla Sampdoria ecco Bellemo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file10 (13)

Bari, rinforzo in difesa: arriva Odenthal dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file9 (16)

Venezia, Lamine Fanne in prestito al Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file7 (31)

Ufficiale: Lorenzo Sgarbi torna all’Avellino dal Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file6 (44)

Carrarese, preso Guercio dallo Śląsk Wrocław

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file5 (59)

Padova, UFFICIALE: preso Marcolini, resterà in prestito al Trapani

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file4 (77)

Reggiana, Urso in prestito al Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
cesena-i-sogni-sono-a-tre-punti-di-distanza-celia-ci-serve-limpresa-con-la-juve-stabia (2)

Cesena: Celia verso il Benevento

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file15 (1)

Caso Raciti, rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza sul risarcimento a carico di Speziale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file14 (4)

Palermo, UFFICIALE: dalla Vis Pesaro arriva Maxim Schirilu

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file13 (5)

L’ex rosa Di Chiara saluta il Catanzaro e riparte dall’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 183519

Slot Machines e Passione per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file12 (3)

Soleri ritrova Brunori: ufficiale l’arrivo alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026