Palermo, UFFICIALE: dalla Vis Pesaro arriva Maxim Schirilu

Il Palermo FC ha perfezionato l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Maxim Schirilu. A comunicarlo è stato il club marchigiano attraverso una nota ufficiale.

L’operazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del calciatore e valorizza il lavoro svolto all’interno del settore giovanile biancorosso, che ha accompagnato Schirilu fino a questa nuova opportunità. Un trasferimento che premia il giocatore e testimonia l’attenzione del Palermo verso profili giovani e di prospettiva.

Per Schirilu si apre ora una nuova fase della carriera con la maglia rosanero, pronto a mettersi a disposizione del club siciliano e a proseguire il proprio percorso di sviluppo.