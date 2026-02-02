Juve Stabia, dal Venezia preso Okoro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file16 (1)

Ora è ufficiale: Alvin Okoro è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Il club campano ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo, dell’attaccante classe 2005, che vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Vicenza il 26 marzo 2005, Okoro è cresciuto nel settore giovanile del Venezia. Ha esordito in Serie B nella stagione 2021/22 con il Pordenone, per poi tornare in laguna e giocare con la formazione Primavera. Nell’ultima annata in Serie C con la Vis Pesaro ha collezionato 36 presenze, mettendo a referto 6 gol e 4 assist. In questa stagione ha militato nella Juventus Next Gen, totalizzando 18 presenze e 2 reti.

L’attaccante ha scelto il numero 90 e si prepara ora a iniziare la sua nuova avventura con la Juve Stabia.

