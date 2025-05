Caso Brescia: attesa per il processo del 29, oggi l’assemblea di Lega B. Salernitana pronta a chiedere una B a 21 squadre

di Nicola Binda – Gazzetta dello Sport

La procedura d’urgenza è stata attivata. La FIGC corre per chiudere il caso Brescia (e Trapani) il prima possibile: l’udienza di primo grado si svolgerà giovedì 29 maggio e, in quella sede, potrebbe essere già riscritta la classifica finale della Serie B. In caso di sentenza solida, FIGC e Lega B potranno fissare il playout nel giro di pochi giorni; altrimenti, si attenderà il secondo grado (entro 7 giorni), come spiega Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Le nuove coordinate: Frosinone salvo, Samp-Salernitana per la salvezza

La situazione si sta delineando: Frosinone salvo, Salernitana allo spareggio contro la Sampdoria, Brescia retrocesso in Serie C. La memoria difensiva inviata dal club lombardo non ha evitato il deferimento: il Brescia ha sostenuto di essere stato truffato dal Gruppo Alfieri con crediti d’imposta inesistenti, ma la Procura FIGC ha ritenuto la responsabilità sussistente.

Le penalità e il futuro societario del Brescia

I mancati versamenti di Irpef e Inps del 17 febbraio e del 16 aprile hanno comportato due distinte sanzioni:

4 punti da scontare subito (che comportano la retrocessione);

penalizzazione nella prossima stagione per la scadenza di aprile.

Come aggiunge Binda, il Brescia potrebbe cambiare proprietà a breve: una cordata estera con l’ex d.s. Francesco Marroccu e uno sponsor legato al club sarebbe pronta a rilevarlo, con Cellino ormai vicino all’uscita.

Perché i crediti sono stati bocciati: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Il retroscena emerso riguarda i tempi delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate: la Covisoc aveva avviato l’istruttoria già a febbraio, ma solo a maggio è arrivata la notifica formale. Tuttavia, pare che le società coinvolte avessero ricevuto già a marzo un avviso di accertamento, al quale non sarebbe stato dato il giusto peso. Scaduti i 60 giorni, la situazione è precipitata.

Assemblea decisiva oggi in Lega B: la Salernitana tenta la carta a 21 squadre

Oggi si svolgerà a Milano l’assemblea dei club di Serie B. Il caso Brescia non è formalmente all’ordine del giorno, ma – come riferisce la Gazzetta – sarà impossibile ignorarlo. La Salernitana, infatti, è pronta a proporre un allargamento del campionato a 21 squadre, nel caso in cui la propria posizione venga penalizzata dall’attuale impostazione dello spareggio.

Il club di Danilo Iervolino ritiene che il playout con il Frosinone non dovesse essere sospeso, ma giocato regolarmente, rimandando eventuali modifiche alla classifica dopo il verdetto sul Brescia. In quel caso, la perdente si sarebbe salvata, e in Serie C sarebbero finite direttamente Brescia e Sampdoria.

Un’ipotesi già respinta informalmente da diversi club e già bocciata ieri dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha rigettato il ricorso cautelare della Salernitana.

Verso il 29 maggio: tutto ruota intorno alla prima sentenza

I prossimi giorni saranno cruciali. Il 29 maggio si conoscerà l’esito del primo grado. Se confermato, la Lega B potrà finalmente ricalendarizzare il playout e chiudere una stagione che – anche fuori dal campo – si sta giocando punto a punto.