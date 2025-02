Caserta presenta Frosinone-Catanzaro: «Sarà un esame per noi»

Alla vigilia della fida tra Frosinone e Catanzaro, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Caserta per presentare la sfida:

«Sarà un vero e proprio esame per noi. Un banco di prova importante per capire non solo cosa possiamo aspettarci da qui alla fine della stagione, ma soprattutto quanta maturità abbiamo acquisito in questo periodo di risultati e prestazioni positive. Ci aspetta una partita complicata e servirà un approccio perfetto per fare risultato. Dobbiamo andare oltre la classifica e l’ampio gap numerico con l’avversario. Il rischio è di inciampare in una trappola se non affrontiamo la gara con la giusta mentalità. Quanto fatto finora va lasciato alle spalle, ogni partita è una storia a sé. Frosinone? Parliamo di una squadra di alto livello, che ha avuto un po’ di sfortuna con gli infortuni ma ha recuperato pedine importanti e si è rafforzata con il mercato. Hanno qualità e giocano bene, quindi sarà una sfida difficile. Per portare a casa punti servirà una prestazione di altissimo livello, ed è su questo che sto insistendo con i ragazzi. Il mercato? Abbiamo fatto movimenti oculati, senza stravolgere la rosa ma completandola dove serviva. Il primo obiettivo resta la salvezza e dobbiamo raggiungerla il prima possibile per consolidare la categoria. Poi quello che riusciremo a fare in più lo dirà il campo. Chi è andato via va ringraziato, penso in particolare a Brignola che ha dato molto alla causa. Chi è arrivato avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi, ma sono sicuro che ci daranno una mano importante».