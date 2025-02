Bari, il ds Magalini: «Mercato? Convinti di aver migliorato la rosa»

Al termine del mercato, è intervenuto il ds del club Magalini per fare un bilancio su entrate ed uscite del club:

«Tengo a ringraziare i quattro che sono andati via: Matino, Sgarbi, Sibilli e Manzari. Hanno dato il loro contributo. Abbiamo portato in rosa tre calciatori secondo noi buoni e di livello: abbiamo operato in sintonia con l’allenatore, andando in fondo su ogni situazione. Abbiamo chiuso Maggiore alle 3 di notte. Lunedì mattina era qua a fare le visite. Lunedì ci sentivamo quasi in villeggiatura perché avevamo fatto tutto prima. Siamo convinti di aver migliorato la rosa. Abbiamo una posizione buona-ibrida. Dobbiamo cercare di sopperire agli errori e alle mancanze che abbiamo avuto. L’obiettivo finale? Fare meglio di ora, non posso dire un numero. Va dimostrato in campo. Abbiamo dei valori importanti per ambire a traguardi ottimi. La B quest’anno avvicina playoff e playout: bisogna prendere il largo da delle situazioni. E’ giusto essere fiduciosi ma anche prestare attenzione. Dorval? E’ un calciatore importante e attenzionato, per fortuna gioca nel Bari. Non è mia consuetudine raccontare gli aneddoti ma lo faccio visto il rumore. 15 giorni fa ci siamo visti in sede con gli agenti di Dorval: è stato un confronto lavorativo, per trovare un equilibrio economico nel suo contratto. Abbiamo trovato una soluzione in una miglioria del suo contratto. Gli agenti ci hanno detto che ci potrebbe essere l’interessamento di due squadre estere. Più di una squadra sta attenzionando il suo percorso. La settimana scorsa ho ricevuto una telefonata dal diesse del Napoli: mi ha chiesto informazioni sul calciatore. Quello che ci siamo detti rimane nella telefonata. Io e Valerio sapevamo questo, fine. L’ultimo giorno di calciomercato ci arriva come una bomba la notizia che la trattativa era chiusa, per fortuna non è stato così. Notizie che non hanno trovato fondamento, come spesso capita nel mercato».