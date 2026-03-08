Carrarese-Palermo, la cronaca live della partita

Angelo Giambona Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 151443

Tutto pronto allo stadio dei Marmi di Carrara per la sfida tra Carrarese e Palermo, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. I rosanero di Filippo Inzaghi scendono in campo con l’obiettivo di tornare a fare punti in trasferta e sfruttare al meglio l’occasione offerta dalla sconfitta del Monza per accorciare la distanza dalla zona promozione diretta.

Il tecnico rosanero si affida a Joronen tra i pali, con la difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie laterali spazio a Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti ci sono Palumbo e Le Douaron a supporto del terminale offensivo Pohjanpalo.


La Carrarese di Calabro, invece, risponde con Bleve in porta e una formazione pronta a sfruttare il fattore campo. In avanti il tandem offensivo è formato da Finotto e Torregrossa, con Melegoni, Zuelli e Hasa a guidare il centrocampo.

Il Palermo cerca continuità dopo il successo contro il Mantova, mentre la Carrarese punta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per conquistare punti importanti.

Segui qui sotto la cronaca live di Carrarese-Palermo, con aggiornamenti in tempo reale, azioni salienti, gol e momenti chiave della partita.

 

CARRARESE: Bleve; Illanes (C), Oliana, Calabrese; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Finotto, Torregrossa.

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Rouhi, Parlanti.
Allenatore: Calabro.

 

PALERMO: Joronen; Peda, Bani (C), Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Segre, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli, Magnani.
Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).

NOTE

