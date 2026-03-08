Serie B, 29ª giornata: Frosinone travolge la Samp, rimonta Catanzaro sull’Empoli. Risultati e classifica

Si chiudono le prime partite della 29ª giornata di Serie B, con risultati importanti sia nella corsa playoff sia nella lotta salvezza. In attesa delle sfide Carrarese-Palermo e Pescara-Bari, arrivano verdetti pesanti da Frosinone, Catanzaro e Mantova.

Frosinone netto sulla Sampdoria





Il Frosinone supera la Sampdoria 3-0 allo Stirpe e consolida la terza posizione in classifica. I ciociari sbloccano la gara con Fiori al 25’, prima di allungare nella ripresa con Raimondo al 49’. Il definitivo 3-0 arriva al 65’ con Corrado.

Una vittoria importante per la squadra giallazzurra che sale a 58 punti, mentre la Sampdoria resta ferma a 30, in piena zona pericolosa della classifica.

Catanzaro rimonta l’Empoli

Partita spettacolare al Ceravolo, dove il Catanzaro batte l’Empoli 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

I toscani partono forte con i gol di Elia al 1’ e Nasti al 15’, ma nella ripresa arriva la rimonta dei calabresi. Il Catanzaro accorcia con Pittarello al 56’, trova il pareggio ancora con Pittarello al 63’ e completa il sorpasso con Cassandro al 73’.

Tre punti pesanti che permettono al Catanzaro di salire a 49 punti.

Mantova, successo salvezza

Vittoria fondamentale anche per il Mantova, che supera 2-0 la Juve Stabia. I lombardi passano in vantaggio con Bragantini al 21’ e raddoppiano nel recupero del primo tempo con Mancuso al 45’+3.

Un successo che consente al Mantova di salire a 30 punti, guadagnando terreno nella lotta per la permanenza in Serie B.

La classifica aggiornata

Dopo queste partite la classifica vede:

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 54

Catanzaro 49

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Südtirol 37

Padova 34

Empoli 34

Avellino 33

Carrarese 32

Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 22

La giornata proseguirà con le due gare ancora in programma: Carrarese-Palermo alle 17.15 e Pescara-Bari alle 19.30, sfide che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della classifica.