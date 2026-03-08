Catanzaro, Aquilani dopo l’Empoli: «Squadra straordinaria. Pittarello? Ci ho sempre creduto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
aquilani catanzaro

Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Empoli al “Ceravolo”, l’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani ha analizzato la partita in conferenza stampa, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale e sulla prestazione complessiva dei giallorossi.

Aquilani: «I ragazzi meritano i complimenti»


«Questa è una squadra che merita i complimenti. Mancato approccio? La vedo in modo diverso, perché questa è una squadra che si carica e si allena sempre per vincere e forse oggi ha peccato un po’ di frenesia».

Il tecnico ha ricordato l’inizio complicato della gara.

«Abbiamo preso un gol dopo 30 secondi, ho visto troppi passaggi all’indietro ma nel primo tempo abbiamo comunque avuto sette o otto palle gol».

All’intervallo Aquilani ha chiesto una sola cosa ai suoi giocatori.

«All’intervallo gli ho solo chiesto di alzare il ritmo e i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare».

«Partita complessivamente molto buona»

L’allenatore giallorosso ha analizzato anche alcuni episodi della gara.

«Il primo gol preso è brutto, si è ritrovato Liberali a difendere e probabilmente non era la sua zona, ma sarà spunto di analisi e riflessione in settimana».

Poi i complimenti alla squadra per la reazione.

«Ho visto Antonini andare in sovrapposizione, Cassandro spingere come un matto. Sono partite difficili, ma che si possono anche riaprire se si mette come non vorremmo. È stata una partita nel complesso molto buona».

Aquilani elogia Pittarello

Aquilani ha poi sottolineato il valore della rosa e la crescita di alcuni giocatori.

«Se penso che abbiamo 18 punti in più dell’Empoli vuol dire che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Loro hanno una rosa forte e di valore».

Un passaggio anche su Pittarello, autore di una doppietta decisiva.

«Su Pittarello in pochi qui ci credevano e lo sostenevano. Mi prendo il merito di averlo fatto sin dal primo giorno. È un giocatore forte e oggi percepisco la sua voglia di fare la differenza».

«Dobbiamo migliorare sulle palle laterali»

Il tecnico ha evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare.

«Stiamo soffrendo sulle palle laterali, è tra le cose da sistemare».

Infine uno sguardo alla classifica e alla prossima partita.

«Le analisi le faremo alla fine, ora siamo in corsa e ce la giochiamo. Alesi e gli altri cambi sono entrati molto bene, io posso prendermi i complimenti solo perché alleno ragazzi bravi. La penso come Spalletti: voglio vincere la prossima contro il Padova».

