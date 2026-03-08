Il Palermo resiste e vince: Pohjanpalo stende la Carrarese
Il Palermo esce vittorioso dalla trasferta dello Stadio dei Marmi. I rosanero si impongono sul risultato di 1-0 sulla Carrarese, grazie alla rete del solito Pohjanpalo. Tre punti importantissimi per gli uomini di Inzaghi, che si portano a ridosso della zona promozione diretta, che adesso è a sole 3 lunghezze di distanza. Un successo sofferto, con i padroni di casa che hanno provato sino all’ultimo a trovare la rete del pari.
Dopo un inizio di gara non perfetto, gli uomini di Inzaghi trovano il gol che sblocca il risultato al 19′ con il solito Pohjanpalo, che sfrutta l’imbucata di Le Douaron e firma il suo 20esimo gol in campionato.
I padroni di casa reagiscono andando per due volte vicinissimi al gol del pari: prima al 35′ con il palo colpito da Finotto da pochi passi, poi nei minuti di recupero con la conclusione a botta sicura di Torregrossa che centra il legno alla destra di Joronen.
Nella ripresa il match si fa intenso. I rosanero soffrono le avanzate dei gialloblù e provano a rendersi pericolosi in contropiede. Al 68′ arriva una clamorosa occasione per il Palermo, con Ceccaroni che viene fermato per due volte da un miracoloso Bleve.
Al 76′ ci prova la Carrarese: Zanon viene servito in profondità da Zuelli e si invola in solitaria, prova la conclusione ma manda clamorosamente alto. Nel finale gli uomini di Inzaghi riescono a gestire bene il vantaggio, portando a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato in chiave promozione in Serie A.
SECONDO TEMPO
90+6′- Gioca dalle parti della bandierina il Palermo per guadagnare tempo.
90+4′- Pohjanpalo lavora di esperienza e guadagna un calcio di punizione a centrocampo che aiuta il Palermo a guadagnare metri.
90+2′- Calcio d’angolo per la Carrarese battuto sul primo palo, attento Bereszynski che allontana.
90′- Saranno 6 i minuti di recupero.
88′- Continua a provarci il Palermo, con un incursione sulla fascia sinistra di Augello che serve a rimorchio Pohjanpalo: il centravanti finlandese prova la conclusione di piatto che termina centrale.
87′- Cambio anche per la Carrarese: fuori Hasa e dentro Sekulov.
87′- Ultimo cambio per il Palermo: fuori Palumbo e dentro Giovane.
86′- Grande occasione per il Palermo: Ranocchia da il via al contropiede rosanero servendo Pohjanpalo il profondità, il finlandese trova l’imbuca per Bani, che da pochi passi non riesce a battere Bleve.
84′- Dopo un fitta azione della Carrarese, Segre riesce a fermare la manovra avversaria guadagnando un calcio di punizione che fa respirare i rosanero.
81′- Johnsen subisce fallo sulla trequarti e conquista un pericoloso calcio di punizione: Ranocchia mette in mezzo ma l’azione si conclude con un nulla di fatto.
78′- Cambio Carrarese: fuori Torregrossa, dentro Di Stefano.
76′- Occasione Carrarese: Zanon viene servito in profondità da Zuelli e si invola in solitaria, prova la conclusione ma manda alto.
73- Calcio d’angolo per la Carrarese, attento Bani che allontana.
68′- Calcio d’angolo per il Palermo battuto da Palumbo, Ceccaroni svetta da solo dentro l’area di rigore ma Bleve si supera e gli nega la gioia del gol. Sulla ribattuta ci riprova il centrale rosanero, ma l’estremo difensore avversario dice no con un intervento miracoloso.
67′- Dagli sviluppi di rimessa laterale, la sfera termina sui piedi di Ranocchia che dal limite prova la conclusione non centrando però lo specchio della porta
66′- Cambi anche per la Carrarese: fuori Belloni e Melegoni, dentro Rubino e Rouhi.
64′- Quarto cambio per il Palermo: fuori Le Douaron, dentro Johnsen.
62′- Dopo una fitta manovra rosanero, Augello prova il cross dalla trequarti: respinge la difesa della Carrarese.
60′- Hasa prova il cross dalla sinistra, la sfera termina però sul fondo.
59′- Ranocchia prova il lancio lungo per Le Douaron, attento Bleve che anticipa il francese e fa suo il pallone.
54′- Hasa sfida sulla fascia Segre, attento il numero 8 rosanero a non farsi superare.
53′- Sugli sviluppi di corner Bani prova l’incornata di testa che termina di poco alta.
52′- Bani recupera palla e serve in profondità Pohjanapalo: il finlandese prova l’imbucata per Le Duoaron, attento Illanes che intercetta e manda in calcio d’angolo.
50′- Cambio per il Palermo, entra Magnani ed esce Peda dolorante dopo un colpo alla caviglia.
48′- Cross dalla destra per della Carrarese, Bani attento manda in calcio d’angolo.
45′- Cambi Palermo: fuori Gomes e Gyasi, dentro Segre e Bereszynski.
45′- Comincia la seconda metà di gioco.
PRIMO TEMPO
45+2′- Duplice fischio, termina la prima frazione di gioco.
45+1′- Altro cross dalla sinistra per la Carrarese, dopo un rimpallo dentro area Torregrossa prova la conclusione a botta sicura ma la sfera si infrange contro il palo con Augello che allontana.
44′- Gomes intercetta la sfera e prova a far partire il contropiede del Palermo, lo ferma Torregrossa che rimedia il primo cartellino giallo del match.
41′- Dagli sviluppi di un calcio d’angolo per il Palermo, Palumbo prova il tiro al volo da fuori area: si supera Bleve che manda in corner.
37′- Dopo una fitta trama del Palermo, Bani prova l’incursione sulla fascia sinistra e prova un cross rasoterra, ma allontana la difesa della Carrarese.
35′- Grande occasione per la Carrarese: Hasa punta Gyasi e mette un insidioso pallone rasoterra all’interno dell’area piccola, Finotto da due passi ci mette la punta del piede ma il palo gli nega la gioia del gol.
34′ – Calcio d’angolo per la Carrarese, attento Joronen che allontana con i pugni.
29′- Calcio d’angolo battuto male dal Palermo, Finotto intercetta la sfera e parte dalla sua area di rigore facendosi 70 metri palla al piede, prova la conclusione ma Joronen gli nega la gioia del gol.
26′- Ceccaroni prova il lancio per Pohjanpalo, il pallone però è troppo lungo per il centravanti finlandese.
22′ – Prova a reagire la Carrarese, con Hasa che tenta la conclusione dal limite: il tiro e debole e non centra lo specchio della porta.
19′- GOOOOOL PALERMO!!! Augello recupera sulla trequarti, la sfera si impenna e termina dalle parti di Palumbo che serve Le Douaron, il francese trova l’imbucata per Pohjanpalo che si fa trovare pronto e sigla il vantaggio rosanero.
17′ – Calcio d’angolo per la Carrarese, allontana Bani di testa. Ci prova al volo dal limite Zuelli che non sorprende però Joronen.
12′- Gyasi prova l’incursione sulla fascia ma commette fallo, si riparte con un calcio di punizione in favore della Carrarese.
8′ – Palermo in avanti: rimessa laterale lunga battuta da Augello verso l’area di rigore, allontana con sicurezza la difesa avversaria.
5′- Palermo che fatica a trovare fluidità nella manovra, con la Carrarese che ha il pallino del gioco in mano in questo inizio di partita.
1′- Prima chance della partita per la Carrarese con Finotto, che prova la conclusione di sinistro mancando di poco lo specchio della porta.
1′- Piccinini fischia, Inizia il match!
CARRARESE: Bleve; Illanes (C), Oliana, Calabrese; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Finotto, Torregrossa.
A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Rouhi, Parlanti.
Allenatore: Calabro.
PALERMO: Joronen; Peda (dal 50′ Magnani), Bani (C), Ceccaroni; Gyasi (dal 45′ Bereszynski), Gomes (dal 45′ Segre), Ranocchia, Augello; Palumbo (dal 88′ Giovane), Le Douaron (dal 63′ Johnsen); Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Vasic, Rui Modesto, Corona, Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).
MARCATORI: 19′ Pohjanpalo
NOTE: ammoniti Torregrossa