Carrarese-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Carrarese-Palermo, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma allo stadio dei Marmi con calcio d’inizio alle 17.15.

Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi conferma gran parte dell’undici visto nelle ultime settimane, con Gyasi titolare sulla fascia destra al posto dello squalificato Pierozzi e Gomes a centrocampo. In attacco il riferimento offensivo è Pohjanpalo, supportato da Palumbo e Le Douaron.


La Carrarese di Calabro si presenta con Torregrossa e Finotto nel reparto avanzato, supportati dal centrocampo guidato da Melegoni, Zuelli e Hasa.

Carrarese

Bleve; Illanes (C), Oliana, Calabrese; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Finotto, Torregrossa.

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Rouhi, Parlanti.
Allenatore: Calabro.

Palermo

Joronen; Peda, Bani (C), Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Segre, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli, Magnani.
Allenatore: Inzaghi.

Arbitro e ufficiali di gara

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)
Assistenti: Garzelli (Livorno), Regattieri (Finale Emilia)
Quarto ufficiale: Collu (Cagliari)
VAR: Baroni (Firenze)
AVAR: Ghersini (Genova)

