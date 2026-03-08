Serie B, 29ª giornata: Empoli avanti a Catanzaro, Frosinone e Mantova in vantaggio. La classifica live
Si chiudono i primi tempi delle gare pomeridiane della 29ª giornata di Serie B, con risultati che iniziano già a incidere sulla classifica del campionato. In attesa delle sfide Carrarese-Palermo e Pescara-Bari, arrivano indicazioni importanti sia nella corsa ai playoff sia nella lotta salvezza.
I risultati dei primi tempi
Allo Stirpe il Frosinone è avanti 1-0 sulla Sampdoria grazie al gol di Fiori al 25’.
Il Mantova conduce 2-0 sulla Juve Stabia con la reti di Bragantini al 21’ e Mancuso al 47’, risultato che per ora permette ai lombardi di guadagnare terreno nella zona salvezza.
Colpo esterno dell’Empoli, avanti 2-0 sul campo del Catanzaro già nella prima frazione. I toscani hanno sbloccato la gara con Elia al 1’ e trovato il raddoppio con Nasti al 15’.
La classifica live
Con i risultati maturati nei primi tempi la classifica, in attesa delle partite serali, vede:
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Südtirol 37
Empoli 34
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 22
L’attenzione ora si sposta sulle due sfide ancora da disputare: Carrarese-Palermo alle 17.15 e Pescara-Bari alle 19.30, gare che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della classifica.