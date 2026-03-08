Serie B, 29ª giornata: Empoli avanti a Catanzaro, Frosinone e Mantova in vantaggio. La classifica live

Si chiudono i primi tempi delle gare pomeridiane della 29ª giornata di Serie B, con risultati che iniziano già a incidere sulla classifica del campionato. In attesa delle sfide Carrarese-Palermo e Pescara-Bari, arrivano indicazioni importanti sia nella corsa ai playoff sia nella lotta salvezza.

I risultati dei primi tempi





Allo Stirpe il Frosinone è avanti 1-0 sulla Sampdoria grazie al gol di Fiori al 25’.

Il Mantova conduce 2-0 sulla Juve Stabia con la reti di Bragantini al 21’ e Mancuso al 47’, risultato che per ora permette ai lombardi di guadagnare terreno nella zona salvezza.

Colpo esterno dell’Empoli, avanti 2-0 sul campo del Catanzaro già nella prima frazione. I toscani hanno sbloccato la gara con Elia al 1’ e trovato il raddoppio con Nasti al 15’.

La classifica live

Con i risultati maturati nei primi tempi la classifica, in attesa delle partite serali, vede:

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 58

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Südtirol 37

Empoli 34

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Entella 31

Sampdoria 30

Mantova 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Pescara 22

L’attenzione ora si sposta sulle due sfide ancora da disputare: Carrarese-Palermo alle 17.15 e Pescara-Bari alle 19.30, gare che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della classifica.