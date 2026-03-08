Palermo Women, festa dell’8 marzo in campo: le giocatrici entrano con le bambine dell’Under 12

Un momento simbolico, emozionante e ricco di significato ha accompagnato il prepartita di Palermo Women-Academy Abatese, gara valida per il campionato di Serie C Femminile.

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, le calciatrici delle due squadre sono scese in campo tenendo per mano le bambine dell’Under 12 rosanero, protagoniste di un cerimoniale che ha voluto celebrare il calcio femminile e il valore dello sport come strumento di crescita e inclusione.





Dalle più piccole alle più grandi, tutte unite nello stesso abbraccio simbolico: le giovani calciatrici hanno accompagnato le atlete in campo mostrando come la passione per il calcio possa nascere fin da bambine e trasformarsi in un percorso sportivo e umano.

L’iniziativa ha rappresentato un messaggio forte proprio nella giornata dedicata alle donne: un segnale di continuità tra presente e futuro del calcio femminile rosanero, con le più piccole che sognano di seguire le orme delle giocatrici della prima squadra.

Un’immagine che racconta molto più di una semplice entrata in campo: orgoglio, appartenenza e passione per la maglia rosanero condivisi da generazioni diverse.