Palermo Women, festa dell’8 marzo in campo: le giocatrici entrano con le bambine dell’Under 12

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
63f4f354-dc2f-4a45-9535-48229a467b02

Un momento simbolico, emozionante e ricco di significato ha accompagnato il prepartita di Palermo Women-Academy Abatese, gara valida per il campionato di Serie C Femminile.

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, le calciatrici delle due squadre sono scese in campo tenendo per mano le bambine dell’Under 12 rosanero, protagoniste di un cerimoniale che ha voluto celebrare il calcio femminile e il valore dello sport come strumento di crescita e inclusione.


Dalle più piccole alle più grandi, tutte unite nello stesso abbraccio simbolico: le giovani calciatrici hanno accompagnato le atlete in campo mostrando come la passione per il calcio possa nascere fin da bambine e trasformarsi in un percorso sportivo e umano.

L’iniziativa ha rappresentato un messaggio forte proprio nella giornata dedicata alle donne: un segnale di continuità tra presente e futuro del calcio femminile rosanero, con le più piccole che sognano di seguire le orme delle giocatrici della prima squadra.

Un’immagine che racconta molto più di una semplice entrata in campo: orgoglio, appartenenza e passione per la maglia rosanero condivisi da generazioni diverse.

Altre notizie

Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Carrarese-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 102618

Palermo, le ragazze del settore giovanile: «Il calcio è per tutti, segui il cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 085355

La Nazione: “Carrarese, stadio dei Marmi tutto gremito. Si preannuncia una battaglia contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Tuttosport: “Il Palermo cerca punti per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo sudtirol3-0 (2) le douaron bani peda

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che occasione. Inzaghi cambia due uomini a Carrara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo carrarese 5-0 (51) ceccaroni bani le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa solida e Pohjanpalo uomo delle trasferte: i numeri verso Carrara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (122) ranocchia gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Carrara le scelte di Inzaghi: Gyasi titolare, Gomes in mezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo carrarese 2-1 (7)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più. A Carrara una chance d’oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 065206

Repubblica: “Palermo, occasione d’oro: a Carrara per riaprire la corsa al secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrara: Inzaghi cambia due uomini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Corriere dello Sport: “«Vai, Palermo serve energia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese-Palermo: i convocati di Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Mantova Segre Joronen esultanza

Carrarese-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
nasti empoli

Serie B, 29ª giornata: Empoli avanti a Catanzaro, Frosinone e Mantova in vantaggio. La classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
63f4f354-dc2f-4a45-9535-48229a467b02

Palermo Women, festa dell’8 marzo in campo: le giocatrici entrano con le bambine dell’Under 12

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 102618

Palermo, le ragazze del settore giovanile: «Il calcio è per tutti, segui il cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 085355

La Nazione: “Carrarese, stadio dei Marmi tutto gremito. Si preannuncia una battaglia contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026