Carrarese-Palermo 0-1: Pohjanpalo porta in vantaggio i rosanero

Tutto pronto allo stadio dei Marmi di Carrara per la sfida tra Carrarese e Palermo, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. I rosanero di Filippo Inzaghi scendono in campo con l’obiettivo di tornare a fare punti in trasferta e sfruttare al meglio l’occasione offerta dalla sconfitta del Monza per accorciare la distanza dalla zona promozione diretta.

Il tecnico rosanero si affida a Joronen tra i pali, con la difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie laterali spazio a Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti ci sono Palumbo e Le Douaron a supporto del terminale offensivo Pohjanpalo.





La Carrarese di Calabro, invece, risponde con Bleve in porta e una formazione pronta a sfruttare il fattore campo. In avanti il tandem offensivo è formato da Finotto e Torregrossa, con Melegoni, Zuelli e Hasa a guidare il centrocampo.

Il Palermo cerca continuità dopo il successo contro il Mantova, mentre la Carrarese punta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per conquistare punti importanti.

Segui qui sotto la cronaca live di Carrarese-Palermo, con aggiornamenti in tempo reale, azioni salienti, gol e momenti chiave della partita.

PRIMO TEMPO

45+2′- Duplice fischio, termina la prima frazione di gioco.

45+1′- Altro cross dalla sinistra per la Carrarese, dopo un rimpallo dentro area Torregrossa prova la conclusione a botta sicura ma la sfera si infrange contro il palo con Augello che allontana.

44′- Gomes intercetta la sfera e prova a far partire il contropiede del Palermo, lo ferma Torregrossa che rimedia il primo cartellino giallo del match.

41′- Dagli sviluppi di un calcio d’angolo per il Palermo, Palumbo prova il tiro al volo da fuori area: si supera Bleve che manda in corner.

37′- Dopo una fitta trama del Palermo, Bani prova l’incursione sulla fascia sinistra e prova un cross rasoterra, ma allontana la difesa della Carrarese.

35′- Grande occasione per la Carrarese: Hasa punta Gyasi e mette un insidioso pallone rasoterra all’interno dell’area piccola, Finotto da due passi ci mette la punta del piede ma il palo gli nega la gioia del gol.

34′ – Calcio d’angolo per la Carrarese, attento Joronen che allontana con i pugni.

29′- Calcio d’angolo battuto male dal Palermo, Finotto intercetta la sfera e parte dalla sua area di rigore facendosi 70 metri palla al piede, prova la conclusione ma Joronen gli nega la gioia del gol.

26′- Ceccaroni prova il lancio per Pohjanpalo, il pallone però è troppo lungo per il centravanti finlandese.

22′ – Prova a reagire la Carrarese, con Hasa che tenta la conclusione dal limite: il tiro e debole e non centra lo specchio della porta.

19′- GOOOOOL PALERMO!!! Augello recupera sulla trequarti, la sfera si impenna e termina dalle parti di Palumbo che serve Le Douaron, il francese trova l’imbucata per Pohjanpalo che si fa trovare pronto e sigla il vantaggio rosanero.

17′ – Calcio d’angolo per la Carrarese, allontana Bani di testa. Ci prova al volo dal limite Zuelli che non sorprende però Joronen.

12′- Gyasi prova l’incursione sulla fascia ma commette fallo, si riparte con un calcio di punizione in favore della Carrarese.

8′ – Palermo in avanti: rimessa laterale lunga battuta da Augello verso l’area di rigore, allontana con sicurezza la difesa avversaria.

5′- Palermo che fatica a trovare fluidità nella manovra, con la Carrarese che ha il pallino del gioco in mano in questo inizio di partita.

1′- Prima chance della partita per la Carrarese con Finotto, che prova la conclusione di sinistro mancando di poco lo specchio della porta.

1′- Piccinini fischia, Inizia il match!

CARRARESE: Bleve; Illanes (C), Oliana, Calabrese; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Finotto, Torregrossa.

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Imperiale, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Rouhi, Parlanti.

Allenatore: Calabro.

PALERMO: Joronen; Peda, Bani (C), Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Segre, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli, Magnani.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì).

MARCATORI: 19′ Pohjanpalo

NOTE: ammoniti Torregrossa