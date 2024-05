Campionato Nazionale U15, andata ottavi di finale playoff: Pipitò regala il pari al Palermo contro il Bologna

Termina 1-1 il match valevole per l’andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Under 15 tra Palermo e Bologna.

A Tommaso Natale sono i felsinei a sbloccare il match al 12′ con un diagonale dal limite dell’area di Giannelli. Gli ospiti prima di questa rete era andato vicino al gol con Fustini che ha colpito palo.

Sul finale della prima frazione i rosanero sono andati molti vicini al pari con Pipitò, il calciatore finito nei taccuini di Roma e Juventus. Il giovane palermitano con un’azione personale si è portato fino in area e ha concluso in porta, ma il portiere avversario si è opposto.

Nella ripresa arriva il pareggio del Palermo proprio da Giuseppe Pipitò che su assist di Puccio ha colpito di testa al 67′ supera il portiere avversario e riporta il risultato in parità. Fino alla fine i baby rosanero hanno attaccato in cerca del gol vittoria che però non è arrivato.

