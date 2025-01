Calciomercato Sudtirol: contatti avviati per Gliozzi del Modena

Il Südtirol sta vivendo una stagione difficile, con la salvezza che appare un obiettivo complicato. Per rafforzare la squadra e tentare di evitare la retrocessione, il club sta valutando nuovi innesti nel mercato invernale, soprattutto in attacco, reparto finora poco produttivo. Secondo ParlandoDiSport.it, il direttore sportivo Paolo Bravo avrebbe avviato i contatti per Ettore Gliozzi, attaccante del Modena, attualmente poco utilizzato e desideroso di trovare maggiore spazio.

