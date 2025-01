Nonostante una prima metà di stagione deludente, Gennaro Borrelli continua ad attirare l’interesse di club di Serie A. Come riportato da “BresciaOggi” oltre all’Empoli, anche il Genoa starebbe valutando l’attaccante del Brescia come possibile sostituto di Mario Balotelli, qualora quest’ultimo lasciasse la squadra. In caso di cessione di Borrelli, il Brescia potrebbe puntare su Tommaso Biasci del Catanzaro come rinforzo offensivo.

