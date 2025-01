Tuttosport: “Candela accende la sfida da tra Sassuolo e Cremonese. La Juve Stabia passa agli americani. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Con l’avvicinarsi della ripresa del campionato il 12 gennaio, il mercato di riparazione di Serie B diventa cruciale, soprattutto per le squadre che finora non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Marco Bisacchi di Tuttosport evidenzia una particolare attenzione verso la Sampdoria, delusa dalle prestazioni attuali. La squadra prevede rinforzi significativi, tra cui l’arrivo di Valoti dal Monza e Cerri dal Como. Si punta anche a rafforzare la difesa con l’acquisizione di Folino dalla Juve Stabia e Barba dal Como, mentre per l’attacco si considera Petagna, anch’esso del Monza, che ha già un passato con l’attuale tecnico doriano Semplici ai tempi della Spal.

La Sampdoria segue anche Gytkajer, che sembra destinato a trasferirsi dalla Cremonese, squadra in corsa per la promozione diretta in Serie A. La Cremonese stessa mostra interesse per Antonio Candela del Venezia, ma deve fare i conti con la concorrenza della capolista Sassuolo.

Nel frattempo, la Salernitana, dopo l’esonero di Colantuono, è vicina a nominare Roberto Breda, conosciuto sia come giocatore che come allenatore, per guidare la squadra. Il cambio di direttore sportivo vedrà Marco Valentini prendere il posto di Petrachi. Un forte interesse è rivolto verso Keita Balde, attaccante attualmente al Sivasspor, con diversi giocatori pronti a lasciare la squadra, tra cui Sfait, Maggiore e Velthuis.

Il Bari, nel tentativo di rafforzarsi, guarda a La Gumina e Gaston Pereiro del Genoa, entrambi con limitato spazio nelle rispettive squadre attuali. Lo Spezia, d’altra parte, deve ridurre il numero dei portieri, con probabili prestiti per Crespi e Mosti.

Il mercato della Serie B è vivace anche con l’interesse per Marco Garetto del Rimini, seguito da Cesena, Brescia e Cittadella. Nel segmento delle squadre che lottano per non retrocedere, il Cosenza si mostra attivo, puntando su Gabriele Artistico della Lazio e Davide Diaw del Monza, oltre a mostrare interesse per Crnigoj del Venezia.

Infine, una novità importante riguarda la Juve Stabia, che vedrà un cambiamento significativo nella proprietà con l’ingresso della Brera Holdings dell’imprenditore americano Daniel McClory, che acquisirà una quota crescente del club, arrivando a detenere la maggioranza entro marzo.