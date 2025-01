Gds: “Palermo, le quotazioni di Desplanches in calo. In arrivo altro portiere”

La situazione del portiere del Palermo, Desplanches, è diventata critica, con un possibile cambio alle porte in vista del mercato di gennaio. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i dubbi sulla giovane età e le prestazioni sotto le aspettative in Serie B hanno messo in discussione la sua permanenza. Nonostante le grandi potenzialità mostrate in Nazionale, il rendimento di Desplanches non è stato convincente, compromettendo la fiducia del club che, nell’estate del 2023, aveva investito circa 2 milioni di euro per il suo acquisto dal Vicenza.

Dopo un anno come riserva di Pigliacelli, Desplanches era diventato titolare, ma nonostante alcune parate spettacolari e sei partite senza subire reti, la sua performance complessiva non ha brillato. Le incertezze fisiche, un infortunio alla coscia più serio del previsto e l’ascesa temporanea di Gomis, interrotta da un grave infortunio, hanno complicato ulteriormente la situazione. Gli errori commessi in dicembre, come quelli nelle partite contro la Carrarese, il Sassuolo e il Cittadella, hanno alimentato le perplessità, rendendo le sue recenti parate decisive contro Spezia e Bari eccezioni piuttosto che la norma.

Il candidato principale a sostituirlo è Vasquez, attualmente di proprietà del Milan ma in prestito all’Empoli. Il Palermo potrebbe optare per un contratto definitivo con lui, dato che Vasquez ha già dimostrato di conoscere la Serie B e ha avuto un impatto positivo nel massimo campionato italiano. La situazione di Desplanches è tale che una permanenza a Palermo come seconda scelta è improbabile, e una cessione potrebbe essere l’unica soluzione. Sebbene una vendita definitiva richiederebbe un’offerta almeno pari agli 2 milioni spesi per acquistarlo, è più probabile un trasferimento temporaneo, per consentirgli di recuperare la fiducia perduta dopo gli errori recenti.