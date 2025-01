Gds: “Palermo, si riprende sabato. Attesa per Blin”

Con l’ultimo scorcio delle vacanze natalizie, i giocatori del Palermo si preparano a ritornare in campo. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, da sabato i rosanero inizieranno a intensificare gli allenamenti per essere pronti per la ripresa del campionato. Nel frattempo, il club spera di recuperare diversi giocatori che sono attualmente infortunati, tra cui Di Mariano, Di Francesco, e Diakité, oltre a Gomis, Peda, e Di Bartolo che si trovano anch’essi in infermeria.

Tra i potenziali rientri importanti, si segnala quello di Alexis Blin. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate dal Lecce, si è infortunato il 14 settembre scorso durante la partita contro la Juve Stabia e dieci giorni dopo è stato operato per la ricostruzione del tendine del bicipite femorale sinistro. Fino ad ora, Blin ha totalizzato solo sei presenze con la maglia rosanero, di cui una in Coppa Italia. Il suo ritorno tra i calciatori disponibili fornirebbe un’ulteriore alternativa di qualità a centrocampo, specialmente nel ruolo di playmaker davanti alla difesa.