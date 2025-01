Repubblica: “Palermo. Ore decisive per Dionisi e De Sanctis, Pirlo o Ballardini in caso di ribaltone”

Il Palermo attraversa uno dei momenti più bui dell’era City Football Group, con le prestazioni scialbe culminate con una sconfitta contro il Cittadella che potrebbe avere gravi ripercussioni. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la squadra si trova undicesima in classifica con soli 24 punti dopo 20 partite, pericolosamente vicina alla zona playout. La dirigenza è attesa a prendere decisioni importanti prima della ripresa degli allenamenti prevista per il 4 gennaio, e potrebbero esserci cambi significativi sia in panchina sia nella direzione sportiva.

I protagonisti di questa stagione turbolenta, tra cui il tecnico Dionisi e il direttore sportivo De Sanctis, sono sotto esame. I recenti acquisti non hanno dato il contributo sperato, portando a interrogarsi su chi tra loro potrebbe essere allontanato. La società si trova di fronte a un bivio: proseguire con modifiche marginali o optare per una rivoluzione nel mercato di gennaio, puntando su nomi di spicco per tentare una risalita.

La situazione è tesa anche fuori dal campo, con episodi di violenza come l’assalto al pullman della squadra, un segnale della crescente frustrazione nei confronti del club. Nonostante ciò, l’amministratore delegato Gardini ha recentemente riconosciuto le responsabilità della società, promettendo impegno continuo e fiducia nel progetto.

Il futuro di Dionisi è incerto, con figure come Andreazzoli, Iachini e Ballardini che emergono come possibili sostituti. La decisione finale è imminente, e il club dovrà agire rapidamente per stabilizzare la squadra e rilanciare le sue ambizioni. Nel frattempo, il Palermo continua a valutare la situazione, con un occhio ai potenziali nuovi arrivi e all’altro alle necessità di ristrutturare un ambiente chiaramente turbato.