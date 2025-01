TMW: “Palermo, ore calde per il ds De Sanctis e Dionisi. La situazione”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il Palermo sta decisamente valutando la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis e anche del tecnico toscano Alessio Dionisi. Il dirigente è sul banco degli imputati in maniera importante. Non è da escludere che possa essere sollevato dall’incarico presto ed eventualmente tra i vari profili liberi una soluzione potrebbe portare a Francesco Marroccu, ex direttore sportivo del Brescia, reduce da un’esperienza poco fortunata a Verona.

Situazione simile anche per Alessio Dionisi. Sono in corso delle riflessioni anche sulla guida tecnica con Andrea Pirlo tra i nomi valutati e Alberto Aquilani. Uno dei nomi più caldi era quello di Fabio Cannavaro, idea del tutto tramontata dopo l’annuncio con alla Dinamo Zagabria. La situazione è in attesa di nuovi e decisivi sviluppi.