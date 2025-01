Gds: “Palermo, la società potrebbe non trattenere nessuno di fronte a offerte adeguate”

La situazione a centrocampo del Palermo è incerta, con alcuni giocatori chiave al centro di speculazioni di mercato. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la posizione di Gomes è in particolare esame. Il francese, che fino a poche settimane fa era centrale nel progetto, sta perdendo progressivamente visibilità nella formazione titolare. Le dichiarazioni del suo agente e le indiscrezioni su una possibile partenza aggiungono ulteriori dubbi sul suo futuro. Anche Vasic, pur avendo più spazio nelle recenti uscite, resta da valutare attentamente.

Saric, invece, sembra essere ormai al passo d’addio, con una partenza dall’Italia o per l’estero che appare probabile nella finestra di mercato di gennaio, segnala Orifici. Per quanto riguarda l’attacco, tutto ruota attorno a Brunori. La sua situazione è complessa e dipenderà molto dalle decisioni tecniche e societarie. È improbabile che rimanga a Palermo se De Sanctis e Dionisi continueranno a guidare il club, ma non è esclusa la sua permanenza in caso di cambiamenti.

Appuah potrebbe lasciare il Palermo in prestito per facilitare il suo adattamento al calcio italiano. Per quanto riguarda gli altri giocatori, la sensazione è che, sebbene al momento non ci sia una grande richiesta per loro, la società potrebbe non trattenere nessuno di fronte a offerte adeguate, come riporta Orifici sul Giornale di Sicilia.