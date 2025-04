Sampdoria-Cittadella, Dal Canto: «Punto buttato via, dobbiamo lottare fino alla fine»

Dopo la sconfitta rimediata al “Ferraris” contro la Sampdoria, il tecnico del Cittadella Alessandro Dal Canto ha analizzato con amarezza la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

«Non ho mai avuto il sentore che potessimo segnare» ha ammesso l’allenatore granata. «Abbiamo perso una gara che non sa di niente. È bastato mezzo episodio a loro per vincerla e a noi per perderla».

Dal Canto ha poi sottolineato l’importanza di non disperdere punti preziosi in questo finale di stagione:

«Dobbiamo lottare fino alla fine e non gettare al vento punti. Un punto oggi sarebbe stato fondamentale e invece l’abbiamo buttato via».

Una sconfitta che pesa, soprattutto per la lotta salvezza, con il Cittadella che dovrà ora reagire per evitare di complicare ulteriormente la propria situazione in classifica.