BOOOOOM: DZEKO TORNA IN SERIE A | Con te torniamo in Champions dopo 15 anni, progetto cucito su misura

Edin Dzeko, last dance in Serie A: il bomber bosniaco può chiudere la carriera in Serie A. Grazie a lui il ritorno in Champions è garantito

La carta di identità parla forte e chiaro: lo scorso 17 marzo ha compiuto ben 39 anni. Ma gioca come un ragazzino di 20 anni e, soprattutto, continua a segnare a raffica. Anche in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Il tempo, per Edin Dzeko, sembra non essere mai passato.

All’estero il centravanti bosniaco sta vivendo una seconda giovinezza. Lo dimostrano gli ultimi dati: 19 gol e 7 assist. E non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Come non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo visto che vuole continuare a giocare e, soprattutto, dare il suo contributo ed esperienza.

Lontano, appunto, dalla Turchia dove al termine di questa stagione terminerà il suo contratto col team allenato da Mourinho. Non è da escludere, a questo punto, che la sua carriera calcistica possa continuare in Serie A. Un campionato che conosce molto bene e dove si è esaltato, alla grande, con le maglie di Roma ed Inter.

Un calciatore di assoluta esperienza e forza fisica che potrebbe fare al caso proprio di un club che lo ha messo nel mirino. Poco importa, a questo punto, l’età. È anche vero che, ad un certo punto, bisogna lasciare il posto ai giovani, ma se il ‘Cigno di Sarajevo’ continua a segnare perché privarsene?

Dzeko, il ritorno in Serie A non è impossibile: lo vogliono come vice d’esperienza

Come riportato in precedenza il contratto con il Fenerbahce terminerà il 30 giugno di quest’anno e non verrà rinnovato. Il nazionale bosniaco, però, intende continuare la sua carriera professionistica ipotizzando un ritorno in Italia. Magari alla Fiorentina dove potrebbe essere il vice di Moise Kean, ovviamente nel caso in cui il classe 2000 dovesse rimanere nella città gigliata.

Un calciatore di assoluta esperienza e che può fare benissimo al caso di mister Palladino per la prossima stagione. Un possibile colpo, a parametro zero, per il presidente Commisso che potrebbe seriamente pensare a lui come nuovo attaccante dei viola. Ovviamente si tratta solamente di una ipotesi. Un colpo sensazionale per un possibile ritorno in Champions League del team toscano.

Esperienza e qualità, cosa importa dell’età: Dzeko torna in Serie A

La carta di identità potrebbe far sorgere più di qualche dubbio ai tifosi gigliati, ma se il nativo di Sarajevo continua a sorprendere tutti, a suon di gol ed ottime prestazioni, l’età passa inevitabilmente in secondo piano.

Nel frattempo il calciatore si concentra in questi ultimi impegni della stagione e poi prenderà la sua decisione. Anche perché, a 39 anni compiuti, potrebbero continuare ad arrivare offerte importanti da altre società. Magari qualche italiana…