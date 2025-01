Ritorno di fiamma dello Spezia per Alessandro Seghetti. Sondato già in estate, il giocatore del Perugia è nuovamente finito nel mirino della squadra bianconera, che vede nelle sue potenzialità le caratteristiche necessarie per rinforzare il reparto offensivo. Secondo La Nazione l’idea principale della società bianconera è di acquistare adesso il classe 2024 e lasciarlo in biancorosso fino a giugno.

Continue Reading