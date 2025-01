Calciomercato Reggiana: per la difesa si pensa all’ex rosa Szyminski

La Reggiana è al lavoro per rinforzare la rosa in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo Il Resto del Carlino l’idea degli emiliani è di puntellare sia il reparto difensivo che quello offensivo. Quanto al primo piacciono Francesco Coppola, di proprietà del Pisa e in forza alla Vis Pesaro in Serie C e anche Michele Camporese del Cosenza e Przemyslaw Szyminski, in uscita dal Frosinone. Quanto all’attacco, torna di moda Manuel De Luca, che potrebbe lasciare la Cremonese nonostante il suo arrivo in grigiorosso avvenuto in estate.

Continue Reading