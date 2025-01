Da Cesena: idea Saric per il centrocampo di Mignani. E per l’attacco piace La Gumina

Il direttore sportivo Fabio Artico è al lavoro per rinforzare il Cesena durante la finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto si legge sul sito de “Il Corriere Romagna“, per quanto riguarda l’attaccante da affiancare a Shpendi piace Antonino La Gumina, giocatore in uscita dalla Sampdoria e che si aggiunge a Raimondo. Il club bianconero, inoltre, vuole migliorarsi anche a centrocampo: sul taccuino di Artico ci sono il bosniaco Dario Saric del Palermo, che vanta diversi estimatori in cadetteria, a cominciare dal Frosinone, e l’esperto sloveno Zan Majer, classe 1992 che potrebbe lasciare la Cremonese.

