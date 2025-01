Di Marzio: “Cremonese, bloccato Gytkjaer. Prima uscirà De Luca”

La Cremonese è pronta a rinforzarsi a suon di gol. Come emerso negli ultimi giorni, i grigiorossi hanno messo nel mirino Christian Gytkjaer e hanno avuto contatti molto positivi con il Venezia. Infatti, riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le due società hanno trovato l’accordo e l’attaccante danese è stato, dunque, bloccato dalla società grigiorossa. Per sbloccare l’operazione servirà la cessione di Manuel De Luca, in uscita dalla Cremonese.

Continue Reading