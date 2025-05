Calciomercato Padova: l’ex rosa Valente verso la cessione

Il Padova è al lavoro per allestire una rosa all’altezza della Serie B. Alcuni giocatori che hanno contribuito alla vittoria del Girone A di Serie C sono con le valigie in mano e sono pronti a salutare il club veneto: come riporta “Il Gazzettino“, Nicola Valente è uno di questi giocatori. Arrivato in biancoscudato dal Palermo nella sessione invernale del calciomercato 2024, l’esperto e duttile esterno ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è tra i papabili ad essere sacrificato. Insieme a lui, anche Simone Russini sarà messo in vendita.

