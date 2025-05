Serie C: iscrizione a rischio per il Foggia. La situazione

A meno di due settimane dalla scadenza del 6 giugno per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la situazione del Foggia è ancora in bilico. Oggi pomeriggio, martedì 27 maggio, si è tenuta a Palazzo di Città una nuova riunione istituzionale per fare il punto della situazione.

Michele Bitetto, amministratore unico del club, ha rilasciato le seguenti parole:

«Allo stato attuale il compito dell’Amministratore unico è quello di aver consegnato via PEC tutta la documentazione per l’iscrizione e ringrazio sia questa Amministrazione, che ci ha aiutato tantissimo, sia la Questura che ci ha fornito tutte le autorizzazioni per l’uso della stadio per la stagione 2025-2026. Adesso rimane la seconda parte che riguarda l’aspetto finanziario. Stiamo valutando con la proprietà, nella persona del Dott. Canonico, alcuni aspetti senza dimenticare comunque che lo scorso 31 marzo aveva rilasciato una dichiarazione con la quale annunciava il suo disinteresse per tutte le offese arrecate alla sua persona e alla sua famiglia. Una situazione che, dal punto di vista morale, lo ha fortemente destabilizzato».

«Rimaniamo fermi sulla posizione del 31 marzo – afferma Bitetto -, abbiamo tempo fino al 6 giugno per iscrivere la squadra e continuiamo a lavorare. In questi giorni poi la situazione è peggiorata rispetto agli esiti di quella inchiesta e dal punto di vista morale la persona è distrutta nonostante gli investimenti fatti per questo territorio. E’ molto amareggiato, molto deluso e non si aspettava nè lui nè la sua famiglia quello che poi è successo. Non so dare una percentuale al momento su quante possibilità ci sono che il Foggia si iscriva al prossimo campionato».