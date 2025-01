Aria di cambiamento per Erdis Kraja. Il centrocampista, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2019/2020, è attualmente un tesserato dell’Atalanta U23, ma potrebbe salutare. Su di lui si fa sempre più concreto l’interesse di due club di Serie C: Pescara e Virtus Entella. Per il classe 2000, solo tre presenze complessive con la formazione di Modesto a sottolineare quanto attualemente il calciatore si trovi ai margini del club.

