Pisa, Gradinata della Cetilar Arena torna alla capienza effettiva

E’ arrivata l’ufficialità: la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato parere favorevole al ripristino della capienza effettiva del settore Gradinata della Cetilar Arena. A rendero noto è stato il club mediante la seguente nota:

“La Società Pisa Sporting Club informa che, in data odierna, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato parere favorevole al ripristino della capienza effettiva del settore Gradinata della Cetilar Arena.

Vengono così finalmente recuperati i posti di tale settore considerati fino ad oggi inagibili per problematiche strutturali.

La Società, nell’informare la tifoseria della disponibilità e della messa in vendita di tali posti già per la gara casalinga con la Carrarese di lunedì prossimo (ore 20.30), ringrazia l’Amministrazione Comunale e tutti i soggetti interessati per l’opera svolta nel ripristino di tale settore”