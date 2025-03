Cagliari-Monza 3-0: Luvumbo cala il tris nel recupero. Nicola rilancia i sardi, Monza mai in partita

Il Cagliari di Davide Nicola conquista una vittoria netta e meritata, superando 3-0 il Monza con una prestazione solida e cinica. Decisivi Viola, Gaetano e Luvumbo, in una gara in cui i rossoblù si dimostrano superiori per intensità, organizzazione e determinazione. Giornata da dimenticare invece per la squadra di Alessandro Nesta, incapace di impensierire davvero Caprile.

Viola apre, Gaetano raddoppia

Il match si sblocca al 49’ con il colpo di testa vincente di Nicolas Viola, bravo a svettare in area e indirizzare la palla vicino al palo sinistro. Il Monza, sterile in avanti, si affida a cambi offensivi nella ripresa, ma senza esito.

Al 73’ arriva il raddoppio: Gianluca Gaetano disegna una punizione perfetta dalla media distanza e firma il 2-0 che taglia le gambe ai brianzoli.

Luvumbo chiude i conti al 90’+1

Nel recupero, il Cagliari trova anche il terzo gol con Zito Luvumbo, che sfrutta al meglio l’ultima occasione utile e insacca alle spalle di Turati per il definitivo 3-0. Poco prima, Gabriele Zappa era entrato in campo al posto di Tommaso Augello.