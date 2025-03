Sampdoria, clima teso dopo il ko col Frosinone: Semplici in bilico, spunta l’ipotesi Pirlo

Clima sempre più pesante in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta contro il Frosinone, la squadra di Leonardo Semplici è finita nel mirino della tifoseria, sprofondando al quartultimo posto in classifica. Un piazzamento che, a causa dello scontro diretto sfavorevole con la Reggiana, ad oggi significherebbe retrocessione diretta in Serie C.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza riflette sul futuro della guida tecnica. Nonostante la conferma ufficiale arrivata ieri dal ds Accardi, i risultati con Semplici – appena due vittorie – non hanno invertito la rotta. Tra le ipotesi, torna d’attualità anche il nome di Andrea Pirlo, ancora sotto contratto.

Intanto il presidente Manfredi ha raggiunto la squadra a Bogliasco per assistere alla ripresa degli allenamenti. All’orizzonte c’è il delicatissimo derby ligure contro lo Spezia: fischio d’inizio domenica alle 17.15 al “Picco”. Un’occasione da non fallire.