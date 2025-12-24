Brescia, vicino il colpo Stulac. Ritroverebbe Corini

REGGIO EMILIA – Si accende, a poche ore dal Natale, il mercato in uscita della Reggiana. La società granata è al lavoro per snellire la rosa a disposizione di Davide Dionigi e sono almeno due i calciatori pronti a lasciare l’Emilia e il Mapei Stadium nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Leo Stulac, centrocampista sloveno classe 1994 arrivato nell’estate 2024 dal Palermo, sarebbe molto vicino al trasferimento all’Union Brescia. Un’operazione che avrebbe anche un forte valore simbolico, visto che Stulac ritroverebbe Eugenio Corini, tecnico che lo ha già allenato proprio in rosanero. La trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve.

Sempre sul fronte delle uscite, come riferisce ancora TuttoMercatoWeb.com, ci sono da registrare diversi interessamenti dalla Serie C per Damiano Basili. Il centrocampista classe 2004, tesserato lo scorso luglio dopo la conclusione dell’esperienza alla Pergolettese, è finito nel mirino di Audace Cerignola, Monopoli e Trento, tutte società di terza serie alla ricerca di giovani profili da valorizzare nella seconda parte di stagione.

La Reggiana valuta le opzioni sul tavolo, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa e consentire ai giocatori coinvolti di trovare maggiore continuità altrove. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro di entrambi.