Mezza serie B su Corona. Lo vuole anche Silvio Baldini

PALERMO – È uno dei profili più richiesti dell’intera Serie B e punta a una seconda parte di stagione da protagonista, a patto di trovare continuità e minutaggio. Giacomo Corona, attaccante classe 2004 di proprietà del Palermo, è finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sul giovane rosanero si è mossa una lunga fila di club pronti a offrirgli spazio e responsabilità.

Il paradosso è evidente: il Palermo ha ricevuto manifestazioni di stima da mezza Serie B e lo stesso Corona è considerato un profilo di grande prospettiva anche dagli scout della Nazionale Under 21 guidata da Silvio Baldini, che gradirebbero vederlo in campo con maggiore continuità. Nonostante ciò, al momento il club rosanero non ha ancora aperto al prestito, bloccando di fatto qualsiasi operazione in uscita.

Nelle ultime ore, però, lo scenario si è ulteriormente ampliato. Secondo Tuttomercatoweb.com, oltre ai club già interessati, è emerso con decisione il Pescara, mentre nella lista delle pretendenti figura anche la Juve Stabia, insieme ad altre società di Serie B. Tutte realtà pronte a puntare su Corona, garantendogli spazio e valorizzandone il percorso di crescita, con un ritorno tecnico ed economico anche per il Palermo.

La situazione resta in stand-by. Cosa manca per sbloccare l’operazione? L’ok definitivo del Palermo. Un via libera atteso non solo dai club interessati, ma anche dallo stesso Corona e dall’ambiente azzurro dell’Under 21, che osservano con attenzione l’evolversi della vicenda. Il futuro del giovane attaccante, almeno per ora, resta sospeso.