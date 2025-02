Brescia: Mastropasqua nuovo direttore generale

Secondo quanto riportato da BresciaOggi, il consiglio di amministrazione straordinario del Brescia Calcio si è concluso con l’uscita di scena di Luigi Micheli, ex direttore generale e amministrativo del club. La decisione sarebbe maturata a seguito di divergenze di vedute con il presidente Massimo Cellino.

Per la sostituzione, il patron delle Rondinelle ha ancora una volta optato per una soluzione interna, senza annunci ufficiali: la carica di direttore generale è stata assegnata ad Andrea Mastropasqua, giovane avvocato che assume così un ruolo di primo piano nella gestione societaria. Un cambio significativo nella dirigenza del club, che avviene in un momento cruciale della stagione.