Palermo, valore da big ma classifica in ritardo: il gap da colmare per la promozione

Il Palermo è tra le squadre più ambiziose della Serie B e i dati di mercato lo confermano. Secondo i valori di Transfermarkt, la rosa rosanero è la seconda più preziosa del campionato con un valore complessivo di 53,6 milioni di euro, dietro solo al Sassuolo (83,1 mln). Tuttavia, la posizione in classifica non rispecchia questo status: attualmente, la squadra di Dionisi occupa il nono posto, con una differenza di -7 rispetto al valore teorico.

Un potenziale inespresso

Il mercato invernale ha portato innesti di qualità come Pohjanpalo, che ha subito fatto la differenza con gol e assist, ma il rendimento della squadra non ha ancora raggiunto le aspettative. Il Palermo è stato costruito per puntare alla promozione diretta, ma per ora è invischiato nella lotta playoff, un risultato inferiore alle ambizioni di inizio stagione.

Un raffronto con le rivali

Squadre come Catanzaro (+9 rispetto al valore di mercato) e Juve Stabia (+13) hanno sovraperformato, mentre il Palermo si trova nella situazione opposta. Al contrario, club come Salernitana (-11), Frosinone (-11) e Sampdoria (-10) stanno facendo persino peggio. Questo dimostra come il valore economico non sia l’unico fattore decisivo, ma che la resa sul campo è determinata anche dalla continuità di risultati e dalla gestione del gruppo.

Obiettivo rimonta

Dionisi dovrà ora trovare il giusto equilibrio per sfruttare al meglio il valore della rosa e risalire in classifica. Il tempo per recuperare c’è ancora, e il Palermo ha bisogno di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative, con il chiaro obiettivo di tornare in Serie A.