Nella giornata odierna, come sottolinea Bresciaingol.com, è arrivata presso la sede del Brescia la lettera di accertamento per il pagamento dell’Imu che il Comune pretende dal club di Cellino per il “Rigamonti”.

Il club, però, ha già mostrato la volontà di opporsi alla decisione del Comune e, dunque, con ogni probabilità le rondinelle procederanno per vie legali.