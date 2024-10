Spagna, polemica nel calcio femminile: “In campo due ragazzi con la barba”. Ma è consentito

Si alza la polemica nel calcio femminile spagnolo. Dopo la partita tra Terrassa ed Europa B, valevole per il campionato della lega catalana femminile.

Vox, consigliera del partito politico, ha fatto notare come in campo ci fossero “due uomini con la barba”. Si tratta di Alex Alcaide Llanos e Nil Alcon Labella, due calciatrici che sono nella fase conclusiva della loro transizione da donne a uomini. Ma, finché questa transizione non sarà completata, le due non potranno entrare a far parte di nessuna squadra maschile.