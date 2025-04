AIUTACI, ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE: firma con la Sampdoria per 3 mesi | I suoi gol per la salvezza

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sperano di poter convincere il bomber a sposare la causa a suon di gol

La Sampdoria, negli ultimi giorni, ha cambiato il suo quarto allenatore nel giro di otto mesi. Se non si tratta di un record poco ci manca. La situazione, in casa blucerchiata, non è affatto delle migliori.

La classifica parla chiaro e non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione: i liguri si trovano al terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione, con un piede in Serie C.

La sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia, per 2-0, è costata la panchina a Leonardo Semplici ed ha fatto infuriare non poco l’ambiente blucerchiato. Al suo posto la società ha deciso di affidarsi alle leggende del passato: Alberico Evani nuovo allenatore con Attilio Lombardo vice.

Nel frattempo, però, la Doria potrebbe ricorrere anche al mercato degli svincolati in questi ultimi mesi di campionato. Per raggiungere una “tranquilla” salvezza sono intenzionati a convincere il bomber, nella lista degli svincolati, a sposare il progetto blucerchiato.

Calciomercato Sampdoria, tutto sul bomber svincolato: i suoi gol per la salvezza

Da quasi due anni non ha un contratto con una società calcistica. Di appendere le scarpette al chiodo, però, non ne ha alcuna intenzione visto che è convinto di poter dare una importante mano a chi voglia puntare su di lui. Stiamo parlando di Stefano Okaka, uno che di gol ne ha fatti eccome. La sua ultima esperienza è stata in Turchia, tra le fila dell’Istanbul Basaksheir. Il classe ’89 sarebbe finito nel mirino, appunto, della Sampdoria che potrebbe essere alla ricerca di un nuovo centravanti per questi ultimi mesi di campionato.

Per lui, inoltre, si tratterebbe di un ritorno a Genova dove ha vestito la maglia blucerchiata per una stagione (2014-2015). Proprio nella sua unica esperienza in Liguria ha conquistato anche la maglia della Nazionale con tanto di gol, all’esordio, contro l’Albania proprio a Genova. E se ripartisse proprio dal capoluogo ligure? Una possibilità assolutamente da non escludere.

Sampdoria, situazione sempre più drammatica: i suoi gol possono salvare il club

Al termine del campionato mancano solamente sei giornate. Il prossimo impegno, quello in casa, sarà contro il Cittadella che non se la sta passando benissimo ma rispetto ai doriani sono un pò più tranquilli.

Un bel lavoro quello che dovrà effettuare Evani ed il suo staff. Magari con un Okaka in più che potrebbe contribuire alla causa e salvare i blucerchiati da una retrocessione sempre più vicina…