Palermo, dietro il colpo Pohjanpalo c’era il piano segreto: Belotti il piano B

Durante la sessione invernale di calciomercato, il Palermo aveva messo nel mirino Joel Pohjanpalo come primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’accordo con l’attaccante era stato trovato rapidamente, mentre la trattativa con il Venezia ha richiesto alcune settimane di negoziato serrato.

C’è stato però un momento in cui l’affare sembrava sul punto di saltare: la distanza tra domanda e offerta era di circa due milioni di euro, e i dialoghi tra i due club rischiavano di arenarsi. In quei giorni, come raccontato da Calciomercato.com, il Palermo aveva iniziato a valutare un piano B d’eccezione: il ritorno clamoroso di Andrea Belotti, reduce da un’esperienza poco fortunata al Como.

La pista Belotti è rimasta viva solo per pochi giorni, una suggestione che non si è mai concretizzata, perché poi l’operazione Pohjanpalo si è finalmente sbloccata. L’attaccante finlandese è approdato a Palermo e ha subito ripagato la fiducia a suon di gol, rilanciando le ambizioni della squadra rosanero