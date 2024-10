Ferraris, summit Genoa-Samp. Si lavora per formulare un’offerta comune

Dopo le ultime settimane di scontro che hanno portato all’accantonamento dell’acquisto dello stadio congiunto, Genoa e Samp vogliono provare a ricucire lo strappo provocato sul fronte Ferraris.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, nella giornata di ieri, a Milano, è andato in scena l’incontro tra le parti rappresentate da Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, e da Matteo Manfredi, patron blucerchiato. Momento di confronto per stabilire i prossimi passi da fare e, casomai, tornare a formulare una nuova offerta per lo stadio che veda protagonisti i due club insieme. Romane molto probabile che i club continueranno ad incontrarsi: con il Comune che vuole far partire l’iter entro il 2024.