Bove: «Avere i defibrillatori nei campi è fondamentale»

Al “Viola Park” è stato organizzato un evento benefico da parte dell’Associazione “Davide Astori”, in cui ha partecipato anche Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it

«Per me era importante essere qui perché vivendo la Fiorentina ho avuto modo di sentire tante cose su Davide e la sua vicenda. Quello che state facendo è importante per tutti e per chi ha questo tipo di problemi. Questo macchinario può salvare delle vite ed è la cosa giusta da fare per non permettere che succeda nuovamente una disgrazia del genere. Spero che questo progetto abbia una continuità anche nazionale per dare modo a più gente possibile di poterne usufruire».

Grazie a questo evento verranno donati dieci defibrillatori a dieci associazioni sportive locali.