Lucchese: spunta una manifestazione d’interesse. Udienza rinviata al 21 maggio

Giorni importanti per quanto riguarda il futuro della Lucchese. La squadra toscana sarà impegnata tra quattro giorni contro la Sestri Levante in occasione del playout di ritorno, in cui serve una vittoria per ribaltare il 2 a 1 dell’andata in modo da poter centrare la salvezza. Sul fronte societario, invece, arrivano importanti novità: l’udienza prefallimentare prevista inizialmente per oggi, martedì 13 maggio, è stata rinviata al 21 Maggio.

Benedetto Mancini – scrive “La Gazzetta Lucchese” – avrebbe chiesto un rinvio al 31 Maggio per motivi di salute, ma non si è voluti andare oltre mercoledì della prossima settimana. La vera notizia sarebbe la presentazione di una manifestazione di interesse non vincolante da Affida Srl, società specializzata in prestiti e, seppur le speranze siano ormai ridotte al minimo, resta da capire se prossimamente possa anche solamente aprirsi qualche spiraglio.