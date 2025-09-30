Blin: «Partita difficile, ma un punto che vale. Il gol arriverà, pensiamo già allo Spezia»

Al termine dello 0-0 del “Renzo Barbera” contro il Venezia, Alexis Blin ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del Palermo FC, riconoscendo le difficoltà affrontate ma sottolineando l’importanza del risultato.

«È stata una partita un po’ chiusa, difficile da giocare – ha spiegato il centrocampista francese – in tanti duelli loro hanno avuto più possesso palla. Nel primo tempo abbiamo messo una buona pressione, recuperando palloni alti e cercando di sfruttare le seconde palle. Non siamo stati abbastanza efficaci offensivamente come squadra, ma l’atteggiamento era giusto».

Nella ripresa, il Venezia ha alzato il ritmo: «Il secondo tempo è stato più difficile, siamo stati un po’ più indietro e loro hanno giocato bene. È una bella squadra. Quando non si può vincere, non si deve perdere: questo punto potrà essere importante in futuro».

Blin ha voluto ringraziare anche i tifosi: «Bisogna ripartire dall’abbraccio finale con il nostro pubblico. Anche oggi hanno riempito il Barbera e ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato. Questo ci dà ancora più carica: serve lucidità per non concedere nei momenti di confusione, ma con questo spirito possiamo fare bene».

Guardando al prosieguo della stagione, il francese ha aggiunto: «La Serie B è un campionato lungo e complicato. Volevamo vincere ma dobbiamo accettare il punto. Siamo una squadra che difende bene e non è facile metterci in difficoltà, il gol arriverà. Ora testa alla gara con lo Spezia: ci aspetta un’altra sfida importante, dobbiamo recuperare energie e prepararci con umiltà. Il gruppo risponde bene, abbiamo l’atteggiamento giusto e non ho dubbi che sabato faremo una bella partita».