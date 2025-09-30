Schingtienne: «Prestazione completa, ora testa al Frosinone»

Al termine dello 0-0 del “Renzo Barbera” contro il Palermo, Joel Schingtienne, difensore del Venezia, ha espresso soddisfazione per la prova della squadra ai microfoni ufficiali del club arancioneroverde.

«Oggi abbiamo giocato una grande gara – ha dichiarato Schingtienne – abbiamo tenuto bene il possesso palla e messo in campo anche una buona fase difensiva. È stata una partita completa da parte nostra».

Il centrale francese ha sottolineato la capacità del Venezia di contenere l’attacco rosanero: «Sapevamo che il Palermo poteva metterci in difficoltà con il loro potenziale offensivo, ma siamo riusciti a contenerli al meglio».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida: «Ora è tempo di concentrarci sul Frosinone, sarà un’altra gara dura ma la prepareremo al meglio insieme al mister».